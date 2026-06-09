Прем’єр Бельгії вважає дурістю ховати франко-німецький проєкт винищувача

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер у вівторок розкритикував Францію та Німеччину за те, що вони не змогли домовитися про спільну програму створення нового винищувача.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Де Вевер заявив про розчарування тим, що проєкт винищувача вирішили зупинити.

"Я був надзвичайно розчарований, прочитавши, що Франція та Німеччина не можуть дійти згоди щодо розробки європейського літака шостого покоління. Яка марна трата часу, яка зарозумілість", – сказав він на заході в Брюсселі, додавши: "Це означає, що ми вирішили залишитися осторонь у вирішальній сфері протиповітряної оборони не тільки зараз, але й у наступному десятилітті. Це чиста дурість".

Програма Future Combat Air System, до якої також долучилася Іспанія, мала на меті замінити німецькі літаки Eurofighter та французькі Rafale приблизно до 2040 року. Бельгія є членом-спостерігачем.

Програма включає бойовий літак, а також дрони та бойову хмару, призначену для зв'язку літака з наземними та супутниковими датчиками.

У понеділок уряд Німеччини заявив, що Париж і Берлін припинять роботу над проєктом винищувача через непереборні розбіжності між французькою компанією Dassault Aviation та німецькою Airbus Defence and Space.

"Той, хто припускає, що ми можемо зробити це самостійно, розробляючи винищувач... просто ігнорує реальність", – додав прем'єр-міністр Бельгії. Це пряма згадка про неодноразові заяви генерального директора Dassault Еріка Трапп'є про те, що Франції не потрібна Німеччина для виробництва військового літака.

Трапп'є не хотів, щоб Бельгія приєдналася до FCAS, оскільки вона придбала американські винищувачі F-35, що призвело до тривалої суперечки з урядами Бельгії.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його уряд шукає нових партнерів після провалу спільного французько-німецького проєкту з розробки винищувача.