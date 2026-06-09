Премьер-министр Бельгии считает глупостью крах франко-германского проекта истребителя

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер во вторник раскритиковал Францию и Германию за то, что они не смогли договориться о совместной программе создания нового истребителя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Де Вевер заявил о разочаровании тем, что проект истребителя решили остановить.

"Я был чрезвычайно разочарован, прочитав, что Франция и Германия не могут прийти к соглашению по поводу разработки европейского самолета шестого поколения. Какая бессмысленная трата времени, какая высокомерность", – сказал он на мероприятии в Брюсселе, добавив: "Это означает, что мы решили остаться в стороне в решающей сфере противовоздушной обороны не только сейчас, но и в следующем десятилетии. Это чистая глупость".

Программа Future Combat Air System, к которой также присоединилась Испания, ставила целью заменить немецкие самолеты Eurofighter и французские Rafale примерно к 2040 году. Бельгия является членом-наблюдателем.

Программа включает боевой самолет, а также дроны и боевое облако, предназначенное для связи самолета с наземными и спутниковыми датчиками.

В понедельник правительство Германии заявило, что Париж и Берлин прекратят работу над проектом истребителя из-за непреодолимых разногласий между французской компанией Dassault Aviation и немецкой Airbus Defence and Space.

"Тот, кто предполагает, что мы можем сделать это самостоятельно, разрабатывая истребитель... просто игнорирует реальность", – добавил премьер-министр Бельгии. Это прямое упоминание о неоднократных заявлениях генерального директора Dassault Эрика Траппье о том, что Франции не нужна Германия для производства военного самолета.

Траппье не хотел, чтобы Бельгия присоединилась к FCAS, поскольку она приобрела американские истребители F-35, что привело к длительному спору с правительством Бельгии.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его правительство ищет новых партнеров после провала совместного франко-германского проекта по разработке истребителя.