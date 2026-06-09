Туск упрекает украинскую сторону в отсутствии исторического чутья из-за скандала вокруг "Героев УПА"

Премьер Польши Дональд Туск не считает, что президент Владимир Зеленский намеренно хотел оскорбить Польшу, присвоив украинскому подразделению название "Герои УПА", но, по его мнению, украинской стороне не хватает чуткости.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, он сказал на пресс-конференции.

На вопрос, какие конкретные дипломатические меры приняли польские власти после того, как Зеленский назвал военное подразделение именем героев УПА, он ответил, что меры приняты на нескольких уровнях.

"Я приложил усилия, которые дали определенный результат, чтобы украинская сторона выступила с инициативой и взяла на себя ответственность за этот кризис, а значит, и за пути выхода из него. Это была серьезная убедительная работа на нескольких уровнях, которая на данном этапе дала определенный результат. Этот результат – это понимание со стороны Украины, что мяч на ее половине поля и именно Украина должна пытаться найти хорошее решение. Это нелегкая задача", – пояснил он.

Туск также сказал, что разговаривал с президентом Каролем Навроцким, чтобы не доводить ситуацию до эскалации и чтобы украинцы либо отказались от своего решения, либо "сделали его менее болезненным".

"У меня нет такого впечатления, что решение президента Зеленского о присвоении имени воинской части имело целью нанести удар по Польше. Я упрекаю украинскую сторону в недостатке чуткости и исторического разума. Я упрекаю в недостатке эмпатии и мышления о наших общих интересах", – подытожил он.

Глава польского правительства отметил, что в интересах Польши лежит деэскалация эмоций и поддержка Украины, поскольку возможное поражение Киева в войне с Москвой поставило бы Варшаву в драматическую ситуацию.

"Меня тоже иногда раздражает, когда я слышу неразумные высказывания с той стороны границы. Я долго объяснял президенту Зеленскому: "Помните, у вас есть ваша чувствительность, у нас есть наша чувствительность. Заботьтесь о нас, так же как мы заботимся о вас. Отношения должны быть равноправными", – вспоминал он.

Премьер отметил, что пытается в этом вопросе давать советы обеим сторонам. Мне кажется, что все поняли: обмен ударами и обострение эмоций не в интересах Польши и Украины.

"Надеюсь, что у нас хватит времени на размышления, на успокоение эмоций. Надеюсь, что украинская сторона поймет, что никто не имеет права пренебрегать нашей чувствительностью. Я убежден, что, возможно, слишком медленно, возможно, с сопротивлением, но это начинает доходить до украинцев", – сказал он.

Накануне в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

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