СМИ: президент Румынии имеет "план Б", если парламент не поддержит правительство Томака

Президент Румынии Никушор Дан уже имеет "план Б" на случай, если в парламентском зале не найдется достаточно голосов для утверждения "технократического" правительства Эуджена Томака.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В случае провала голосования в парламенте за правительство Еуджена Томака президент Румынии имеет двух других кандидатов, чтобы номинировать их на должность премьера.

Первый – советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнете, чье имя и раньше упоминали среди потенциальных кандидатов на главу правительства. Одновременно его упоминают как потенциального вице-премьера и министра экономики в правительстве Томака, состав которого еще точно не определен.

Второй возможный кандидат – министр финансов Александру Назаре, сообщили источники в политических кругах.

В консультациях с некоторыми лидерами партий предыдущей коалиции Дан говорил, что в случае неудачи Томака он хочет, чтобы следующий кандидат также не был представителем ни одной из парламентских партий.

Для утверждения правительства в парламенте нужно 233 голоса.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

4 июня президент Румынии Никушор Дан поручил сформировать правительство Эуджену Томаку, депутату Европарламента и своему советнику, который не является представителем ни одной из парламентских партий.

Томак планирует объявить предложенный состав правительства не позже среды.