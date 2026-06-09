Польша планирует к 2039 году довести численность профессиональной армии до 300 тысяч человек

К 2039 году количество профессиональных военнослужащих в Вооруженных силах Польши должно вырасти до 300 тысяч, а вместе с резервистами – до полумиллиона.

Такие планы представил заместитель министра обороны Польши Станислав Взьонтек во время заседания сеймовой комиссии по вопросам национальной обороны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Во время заседания сеймовой комиссии по вопросам национальной обороны депутаты заслушали информацию Минобороны о ходе реализации и плане развития и увеличения численности Вооруженных сил Польши, а также о кадровой политике в армии.

Как отметил заместитель министра, к 2039 году численность Вооруженных сил должна вырасти до 500 тыс. военнослужащих, в том числе 300 тыс. в составе активной военной службы и 200 тыс. в резерве. Это также предусмотрено Программой развития Вооруженных сил Польши – секретным документом, который разрабатывается Министерством обороны раз в несколько лет и в котором определяются важнейшие направления развития польской армии. В декабре 2025 года вице-премьер, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал программу на 2025–2039 годы.

Отдаленность этого срока вызвала беспокойство у некоторых депутатов во время заседания комиссии. Однако Взьонтек выразил убеждение, что этот процесс наберет обороты и отметку в 500 тыс. удастся достичь раньше.

Говоря о численности польской армии, Взьонтек подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом произошло увеличение более чем на 11 тыс. солдат. Как он добавил, в 2025 году со службы уволилось более 7 тыс. человек. В прошлом году, по словам Взонтека, на профессиональную военную службу было призвано в общей сложности почти 19 тыс. профессиональных военнослужащих и более 17 тыс. военнослужащих добровольной основной военной службы.

Правительство Польши недавно заключило контракты на 120 млрд злотых (более 28 млрд евро) с польскими оборонными компаниями в рамках программы ЕС по финансированию перевооружения SAFE.

Перед этим Польша получила первый транш в размере 6,6 млрд евро в рамках инструмента финансирования обороны ЕС SAFE.