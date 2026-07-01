У президента Чехії заявили, що не можуть забрати у Зеленського орден Білого лева
Адміністрація президента Чехії Петра Павела відкинула ініціативу партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Лева.
Про це у коментарі "Укрінформу" заявив речник чеського президента, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили в президентській адміністрації, ні конституція, ні закон "не надають президенту Республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород".
"Державної нагороди, присудженої або врученої президентом Республіки, може бути позбавлено лише на підставі остаточного рішення суду, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення почесних звань та нагород. Це покарання може бути призначене лише за умов, передбачених Кримінальним кодексом", – наголосив він.
Варто зазначити, що у закон у Чехії передбачає позбавлення нагород або почесних звань у разі засудження до безумовного позбавлення волі строком не менше двох років за умисний злочин, вчинений з особливо ганебних мотивів.
Як відомо, SPD хоче, щоб Зеленський був позбавлений найвищої чеської державної нагороди – ордена Білого лева.
Зеленський отримав орден Білого лева в жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана. Тоді Земан назвав головною причиною нагородження "його хоробрість і мужність у відмові від американської пропозиції надати притулок та у вирішенні залишитися в тодішньому охопленому війною Києві" після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".
На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.