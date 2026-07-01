У президента Чехії заявили, що не можуть забрати у Зеленського орден Білого лева

Адміністрація президента Чехії Петра Павела відкинула ініціативу партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Лева.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив речник чеського президента, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в президентській адміністрації, ні конституція, ні закон "не надають президенту Республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород".

"Державної нагороди, присудженої або врученої президентом Республіки, може бути позбавлено ​​лише на підставі остаточного рішення суду, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення почесних звань та нагород. Це покарання може бути призначене лише за умов, передбачених Кримінальним кодексом", – наголосив він.

Варто зазначити, що у закон у Чехії передбачає позбавлення нагород або почесних звань у разі засудження до безумовного позбавлення волі строком не менше двох років за умисний злочин, вчинений з особливо ганебних мотивів.

Як відомо, SPD хоче, щоб Зеленський був позбавлений найвищої чеської державної нагороди – ордена Білого лева.

Зеленський отримав орден Білого лева в жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана. Тоді Земан назвав головною причиною нагородження "його хоробрість і мужність у відмові від американської пропозиції надати притулок та у вирішенні залишитися в тодішньому охопленому війною Києві" після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.