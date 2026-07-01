У президента Чехии заявили, что не могут лишить Зеленского ордена Белого Льва

Администрация президента Чехии Петра Павела отклонила инициативу партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого Льва.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил пресс-секретарь чешского президента, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в президентской администрации, ни конституция, ни закон "не предоставляют президенту Республики полномочий решать вопрос о лишении государственных наград".

"Государственной награды, присужденной или врученной президентом Республики, можно лишить только на основании окончательного решения суда, предусматривающего наказание в виде лишения почетных званий и наград. Это наказание может быть назначено только на условиях, предусмотренных Уголовным кодексом", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что закон Чехии предусматривает лишение наград или почетных званий в случае осуждения к безусловному лишению свободы на срок не менее двух лет за умышленное преступление, совершенное по особо постыдным мотивам.

Как известно, СДП хочет, чтобы Зеленский был лишен высшей чешской государственной награды – ордена Белого льва.

Зеленский получил орден Белого льва в октябре 2022 года от тогдашнего президента Чехии Милоша Земана. Тогда Земан назвал главной причиной награждения "его храбрость и мужество в отказе от американского предложения предоставить убежище и в решении остаться в тогдашнем охваченном войной Киеве" после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.