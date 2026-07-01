СМИ: СБУ подозревают в причастности к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако

Следствие в Монако считает, что к взрыву в одном из жилых домов княжества, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев вместе с семьей, могла быть причастна Служба безопасности Украины.

Об этом стало известно французскому изданию Le Figaro из источников, сообщает "Европейская правда".

Во время пресс-конференции во вторник, 30 июня, генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что власти княжества в сотрудничестве со своими французскими коллегами продолжают "преследовать" подозреваемого во взрыве, задержание которого может "произойти довольно скоро" с учетом задействованных ресурсов.

Для поддержки правоохранительных органов Монако во вторник в район происшествия были направлены около 40 французских жандармов и два вертолета.

Хотя относительно побега подозреваемого до сих пор существует много версий, наиболее вероятная из них предполагает, что беглец направился в Италию.

Прокурор отказался комментировать возможность того, что у подозреваемого были сообщники или организатор. Он добавил, что официальная идентификация преступника еще продолжается.

В то же время Le Figaro со ссылкой на данные нескольких независимых источников сообщает, что основная версия, которую рассматривают следователи, – это операция, организованная СБУ.

По информации издания, это нападение, скорее всего, является "предупреждением", а не покушением на убийство.

Напомним, 29 июня около 21:00 в результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

После взрыва началась масштабная операция по поиску подозреваемого, заложившего взрывчатку – мужчина попал на записи камер наблюдения.

В последних заявлениях из Монако сообщили, что версию теракта исключают. Вместо этого Генпрокуратура княжества начала расследование по факту покушения на убийство и установки взрывного устройства в общественном месте.

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования "УП" "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.