Uber Eats виграла справу у Бельгії щодо того, чи є кур'єри найманими працівниками

Сервіс доставки Uber Eats виграв у Бельгії справу щодо того, чи вважати кур’єрів самозайнятими, які працюють через платформу, чи найманими працівниками.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Суд у Брюсселі став на бік Uber Eats та дійшов висновку, що троє кур’єрів, які раніше здійснювали доставки через платформу, діяли як самозайняті працівники – всупереч їхнім спробам довести, що їх слід вважати найманими працівниками.

Суд дійшов висновку, що сам факт трудових відносин не означає існування трудового договору, а Uber Eats працює за умовами для самозайнятих кур’єрів, що несумісні з трудовими контрактами.

Також встановили, що існування алгоритмів та відстеження геолокації для організації роботи кур’єрів, як і їхня верифікація через фото не означає, що платформа здійснює ієрархічний контроль над ними.

Окрім рішення на свою користь, платформа також отримала право на відшкодування Бельгією та трьома кур’єрами судових витрат.

Одночасно суд у рішенні вказав на вразливе становище вільнонайманих працівників.

Uber Eats пішла до суду після того, як Адміністративна комісія з регулювання трудових відносин у 2024 році стала на бік кур’єрів та оголосила, що їх слід класифікувати як найманих працівників.

Нагадаємо, два роки тому компанія Uber отримала рекордний штраф у Нідерландах на 290 млн євро за недотримання вимог європейського законодавства щодо захисту даних.

У Німеччині працівники традиційних компаній таксі протестували із закликами до суворішої регуляції платформ Uber і Bolt, звинувачуючи їх у нечесній конкуренції.