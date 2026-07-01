Uber Eats выиграла дело в Бельгии о том, являются ли курьеры наемными работниками

Сервис доставки Uber Eats выиграл в Бельгии дело о том, следует ли считать курьеров самозанятыми лицами, работающими через платформу, или наемными работниками.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Суд в Брюсселе встал на сторону Uber Eats и пришел к выводу, что трое курьеров, ранее осуществлявших доставку через платформу, действовали как самозанятые работники – вопреки их попыткам доказать, что их следует считать наемными работниками.

Суд пришел к выводу, что сам факт трудовых отношений не означает наличия трудового договора, а Uber Eats работает на условиях для самозанятых курьеров, которые несовместимы с трудовыми контрактами.

Также было установлено, что наличие алгоритмов и отслеживание геолокации для организации работы курьеров, равно как и их верификация с помощью фотографий, не означает, что платформа осуществляет иерархический контроль над ними.

Помимо решения в свою пользу, платформа также получила право на возмещение Бельгией и тремя курьерами судебных издержек.

В то же время суд в своём решении указал на уязвимое положение вольнонаемных работников.

Uber Eats обратилась в суд после того, как Административная комиссия по регулированию трудовых отношений в 2024 году встала на сторону курьеров и объявила, что их следует классифицировать как наёмных работников.

Напомним, два года назад компания Uber получила рекордный штраф в Нидерландах в размере 290 млн евро за несоблюдение требований европейского законодательства о защите данных.

В Германии работники традиционных таксомоторных компаний протестовали с призывами к более строгому регулированию платформ Uber и Bolt, обвиняя их в недобросовестной конкуренции.