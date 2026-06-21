Під час пожежі в готелі у Гамбурзі постраждали 14 людей

У неділю рано вранці пожежна служба Гамбурга відреагувала на виклик, направивши на місце події великий загін пожежників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У результаті пожежі в готелі поблизу головного залізничного вокзалу постраждали чотирнадцять осіб. За даними пожежної служби, одна людина отримала серйозні травми, решта – легкі. Про пожежу повідомили незабаром після півночі.

За попередніми даними, пожежа спалахнула в підвалі будівлі навпроти центрального автовокзалу Гамбурга і загрожувала поширитися на інші поверхи. Через сильний дим гості не змогли самостійно покинути готель. Пожежники використовували поворотні драбини для евакуації людей.

Загалом на місці події працювало близько 160 співробітників екстрених служб. Поліція спочатку не змогла надати жодної інформації щодо причини пожежі чи масштабів збитків.

Вулиця перед готелем залишалася закритою протягом рятувальної операції. Громадські автобуси були змушені об’їжджати цю ділянку.

У Парижі вдень 25 березня спалахнула пожежа в елітному готелі "Брістоль", що розташований в історичному центрі міста неподалік Єлисейського палацу.

У лютому в Неаполі від пожежі серйозно постраждав історичний театр. У новорічну ніч пожежа знищила історичну церкву в центрі Амстердама.