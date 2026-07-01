Посол оголосила пріоритети саміту НАТО, серед них є Україна

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що деякі очікування Києва від саміту в Анкарі вже справдилися, зокрема, те, що Україна увійшла до пріоритетів події.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Гетьманчук, одним з очікувань української сторони було те, щоб Україна була в топ-3 пріоритетах саміту.

"І на сьогодні так є, що в ключових трьох визначених Північноатлантичною Радою пріоритетах саміту є підтримка України", – зазначила вона.

Посол розповіла, що першим пріоритетом саміту є те, як країни виконують свої зобов'язання щодо видатків на оборону, другим – нарощування оборонних виробництв, а третім – підтримка України.

"Тобто 32 країни НАТО, вони вирішили, що одним з трьох ключових пріоритетів саміту НАТО має бути підтримка України", – наголосила вона.

Посол також уточнила, що Україна так чи інакше інтегрована й у два інші пріоритети.

"Тому що перший пріоритет, де йде про оборонні видатки 5%, ми знаємо, що підтримка для України, для українських оборонних індустрій, вона є частиною цих 5%. І якщо чесно, багато країн нам допомагають тому, що це зараховується їм в їхні 5%", – зазначила Гетьманчук.

"І другий пріоритет саміту – оборонній індустрії. Україна є історією успіху в цьому сенсі. Єдиним заходом, який, крім самого саміту, буде відбуватись в рамках саміту, це буде форум оборонних індустрій. І це буде наймасштабніший форум в історії НАТО, і Україна, звісно, там теж буде", – додала вона.

Також Гетьманчук підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі все ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО – на рівні міністрів.

Нагадаємо, постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк раніше повідомив, що під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів держав.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить