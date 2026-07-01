Глава миссии при НАТО раскрыла долю ракет для Patriot, поступающих в ВСУ через PURL

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук сообщила, что в настоящее время Украина получает 90–92 % перехватчиков для систем ПРО Patriot по схеме закупки европейцами американского оружия PURL.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

По словам Гетьманчук, в НАТО понимают важность этой программы для Украины.

"Сегодня это является более важным приоритетом, чем в конце прошлого года. Потому что если в конце прошлого года мы получали где-то 75% перехватчиков для систем Patriot через PURL, то сейчас это 90–92%", – рассказала она.

Однако, по словам дипломатки, этого недостаточно.

"Нам нужны дополнительные противоракетные средства, мы над этим работаем. И одно из наших ключевых практических ожиданий от саммита НАТО в Анкаре – это новые взносы", – заявила Гетьманчук.

В то же время она отметила, что в Анкаре будет очень сложно добиться лучшего результата, чем уже объявленные в июне решения о новых взносах.

"И мы, конечно, работаем со странами для того, чтобы быстрее происходила, собственно, проработка этих взносов, чтобы быстрее они поступали на счет НАТО и, соответственно, уже вооружение, которое нам нужно, поставлялось", – рассказала посол.

Гетьманчук также заявила, что Украина вошла в топ-3 приоритетов саммита НАТО в Анкаре.

Кроме того, она подтвердила, что на саммите Альянса в Анкаре все же состоится заседание Совета Украина-НАТО – на уровне министров.