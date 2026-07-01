Зеленський прокоментував звинувачення у Німеччині українця у підриві "Північних потоків"

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки що рано реагувати на оголошення звинувачення у Німеччині громадянину України Сергію Кузнєцову за підрив "Північних потоків", оскільки деталі процесу невідомі.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Дубліні у середу, повідомляє "Європейська правда".

Президента попросили прокоментувати повідомлення німецьких ЗМІ про те, що генеральний прокурор Німеччини висунув звинувачення проти Сергія Кузнєцова у справі про підрив газопроводів "Північний потік".

"Ми не знаємо зараз всіх деталей цього процесу. Ми не отримували офіційно всіх деталей, принаймні я не бачив. Відповідні органи наших країн з'єднаються, і коли ми отримаємо більше деталей, напевно, зможемо відреагувати. Поки що зарано говорити", – сказав президент.

За інформацією ARD, а також газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, генеральний прокурор Єнс Роммель звинувачує українця в атаках на цивільну енергетичну інфраструктуру, що за міжнародним кримінальним правом є воєнним злочином, у спричиненні вибуху, а також у знищенні споруд.

Наразі українець перебуває під вартою в Гамбурзі після того, як минулого літа його затримали під час відпустки в Італії та згодом екстрадували до Німеччини.