Зеленский прокомментировал предъявленное в Германии обвинение украинцу в подрыве "Северных потоков"

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано реагировать на предъявление в Германии обвинения гражданину Украины Сергею Кузнецову в подрыве "Северных потоков", поскольку детали процесса неизвестны.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Дублине в среду, сообщает "Европейская правда".

Президента попросили прокомментировать сообщения немецких СМИ о том, что генеральный прокурор Германии выдвинул обвинение против Сергея Кузнецова по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

"Мы пока не знаем всех подробностей этого процесса. Мы официально не получали всех подробностей, по крайней мере я их не видел. Соответствующие органы наших стран свяжутся друг с другом, и когда мы получим больше подробностей, наверное, сможем отреагировать. Пока рано говорить", – сказал президент.

По информации ARD, а также газет Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, генеральный прокурор Йенс Роммель обвиняет украинца в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что по международному уголовному праву является военным преступлением, в организации взрыва, а также в уничтожении сооружений.

В настоящее время украинец находится под стражей в Гамбурге после того, как прошлым летом его задержали во время отпуска в Италии, а затем экстрадировали в Германию.