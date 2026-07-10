ЗМІ: прем'єр Бельгії привіз револьвер від Ердогана, не знаючи про нього

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер лише після повернення додому з саміту НАТО дізнався, що привіз із собою револьвер, подарований турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, і був дуже здивований.

Про це повідомляє Belga News Agency, інформує "Європейська правда".

Як повідомляється, бельгійський прем’єр виявив вміст подарунка лише після приземлення на військовому аеропорту в Мелсбруку.

Виявивши револьвер, Де Вевер здав його поліції аеропорту в Мелсбруку. Там його помістили в сейф для зброї.

Також писали, що Ердоган подарував вогнепальну зброю високопосадовцям ЄС, які відвідали саміт НАТО, – главі Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Водночас британський прем'єр-міністр Кір Стармер залишив подарований револьвер в Туреччині, оскільки ввезення бойової вогнепальної зброї до Великої Британії заборонено законом.