СМИ: премьер Бельгии привез револьвер от Эрдогана, не зная об этом

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер только после возвращения домой с саммита НАТО узнал, что привез с собой револьвер, подаренный турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и был очень удивлен.

Об этом сообщает Belga News Agency, передает "Европейская правда".

Как сообщается, бельгийский премьер обнаружил содержимое подарка только после приземления на военном аэродроме в Мелсбруке.

Обнаружив револьвер, Де Вевер сдал его полиции аэропорта в Мелсбруке. Там его поместили в сейф для оружия.

Также сообщалось, что Эрдоган подарил огнестрельное оружие высокопоставленным чиновникам ЕС, посетившим саммит НАТО, – главе Евросовета Антониу Кошти и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В то же время британский премьер-министр Кир Стармер оставил подаренный револьвер в Турции, поскольку ввоз боевого огнестрельного оружия в Великобританию запрещен законом.