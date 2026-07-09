Ердоган подарував Кошті та фон дер Ляєн пістолети після саміту НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подарував вогнепальну зброю високопосадовцям ЄС, які відвідали саміт НАТО, – главі Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Про це стало відомо Politico від неназваних посадовців ЄС, пише "Європейська правда".

Ердоган як господар саміту НАТО на прощання подарував гравійовані пістолети та бойові набої високопосадовцям ЄС.

Складну вогнепальну зброю, а також супутні кулі та набір для чищення, у середу передали Кошті та фон дер Ляєн.

Посадовець Європейської Ради додав, що команда охорони президента забрала зброю для перевірки.

"Ми дотримуватимемося бельгійських процедур, щоб доставити її до Бельгії, а потім зберігатимемо її відповідно до вимог безпеки, встановлених Генеральним секретаріатом Ради", – повідомив він.

Команда фон дер Ляєн не одразу відповіла на запит про підтвердження того, що вона робитиме зі своєю зброєю.

За словами одного з посадовців, церемоніальні пістолети вищого класу, ймовірно, порушать суворі обмеження щодо вартості подарунків і навряд чи будуть зберігатися особисто одержувачами.

Інші європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який йде у відставку, та глава уряду Нідерландів Роб Єттен, публічно заявили, що залишать свої пістолети в Туреччині для списання, перш ніж їх везти додому.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав ЄС включити Туреччину до європейських ініціатив у сфері оборони та безпеки.

Ердоган також заявляв, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.