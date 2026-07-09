У Стармера розповіли, що робитимуть з подарованим револьвером від Ердогана

Револьвер, який президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подарував британському прем’єру Кіру Стармеру, не буде вивезено до Великої Британії, і він залишається у британських офіційних осіб у Туреччині.

Про це повідомляє BBC, інформує "Європейська правда".

Під час саміту НАТО президент Ердоган подарував Стармеру персоналізований револьвер із бойовими патронами.

Ця зброя, на якій вигравіювано ім’я прем’єр-міністра, була одним із низки аналогічних подарунків, вручених лідерам усіх країн, що брали участь у саміті в Анкарі.

Очікується, що зброю виведуть з ладу, тобто вона більше не могла стріляти бойовими патронами.

Ердоган зняв з подарунка експортні обмеження, але його залишили в Туреччині, оскільки ввезення бойової вогнепальної зброї до Великої Британії заборонено законом.

Повідомляли також, що Ердоган подарував вогнепальну зброю високопосадовцям ЄС, які відвідали саміт НАТО, – главі Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Крім того, варто зазначити, що Велика Британія та Туреччина на полях саміту НАТО в Анкарі підписали пакт про партнерство в галузі безпеки та оборони.