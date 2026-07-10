Украинские воины примут участие в параде в Париже 14 июля, приглашен Зеленский

Украинские военные примут участие в параде в честь национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии – в Париже 14 июля вместе с военными государств-членов "коалиции решительных", созданной по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, в присутствии лидеров государств-членов коалиции, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил чиновник из Елисейского дворца на условиях анонимности.

Зеленский и другие лидеры государств-членов "коалиции решительных" приглашены на военный парад 14 июля в Париже в честь Дня взятия Бастилии.

Как сообщала "Европейская правда", 13 июля в Париже состоится заседание "коалиции решительных", на котором более 30 государств-участников вернутся к вопросу гарантий безопасности Украины и установления мира.

"Присутствие наших украинских партнеров показывает, что мы солидарны с ними, что мы полны решимости поддерживать их в обороне, в защите их суверенитета, их территории и свободы", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Он рассказал, что пеший парад в центре Парижа 14 июля откроют около 500 военнослужащих, представляющих государства "коалиции решительных".

По мнению Елисейского дворца, этот факт делает парад историческим событием, поскольку он "станет поистине сильным символом Европы, которая пробуждается, осознает опасность, угрожающую миру, и понимает, что необходимо взять свою судьбу в свои руки – к чему, в конечном счете, нас подталкивают некоторые из наших партнеров по ту сторону Атлантики".

В целом количество военных, которые примут участие в параде, будет самым большим в истории Франции.

Планируется, что, помимо пешего парада, состоится парад военной техники и пролет военной авиации.

В частности, запланирован проход танков, над которыми будут летать вертолеты – "чтобы воссоздать атмосферу на поле боя".

Французские истребители Mirage пролетят над Парижем, пилотируемые совместными экипажами французских и украинских пилотов.

Также в параде примут участие немецкие, британские, хорватские, польские, датские, греческие, шведские, норвежские, испанские и итальянские летательные аппараты.

"Этот парад следует воспринимать также как стратегический сигнал, то есть послание, которое посылает Франция: послание мощных армий, способных первыми вступать в конфликт, вести бой", – подытожил собеседник "ЕП".

Как сообщала "Европейская правда", Франция созывает очередное заседание "коалиции решительных" в Париже 13–14 июля.

Нынешний военный парад в День взятия Бастилии станет последним для президента Макрона перед тем, как он покинет свой пост, и даст ему возможность подчеркнуть политическую поддержку Украины.

Напомним, более 30 стран-участниц "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Как сообщалось, 6 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.