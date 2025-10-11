Президентка Молдови: Росія шукатиме нові методи вплинути на нас

Президентка Молдови Мая Санду попередила, що Росія шукатиме нові методи впливу на країну з метою дестабілізації ситуації.

Заяву молдовської президентки наводить Deschide, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Санду, Росія хоче використати Республіку Молдова проти України, тому вона і почала гібридні атаки на нашу демократію.

"Стратегія Москви була систематичною, перевіреною на місцевих і регіональних виборах, сягнувши кульмінації на минулорічних президентських виборах і референдумі щодо ЄС, який відбувся, незважаючи на масштабне втручання. Однак справжньою метою були парламентські вибори цього року", – наголосила Санду.

Як наслідок, за її словами, громадяни Молдови за підтримки інститутів, громадянського суспільства і вільної преси відстояли право вибору. Вони проголосували за демократію, за Європу і за мир.

"Але давайте будемо чесними: перемога тимчасова, це вікно для зміцнення стійкості та прискорення європейської інтеграції. Росія шукатиме нові методи і цілі. Якщо авторитарні режими адаптуються швидше за демократії, свобода буде втрачена", – зазначила вона.

Санду наголосила на необхідності повернути громадянам упевненість у тому, "що демократія – це не слабкість, а сила, яку необхідно захищати щодня своєю участю, пильністю і мужністю".

"Республіка Молдова готова поділитися своїм досвідом, успіхами, помилками і боротьбою, що триває, з будь-якою демократією, яка зіткнулася з аналогічними небезпеками. Тому що захист демократії сьогодні – це не національний, а колективний проєкт", – підсумувала президентка.

Нагадаємо, президент Румунії вірить, що Молдова стане членом ЄС "за три роки" та що Придністров’я не є перешкодою для цього.

Читайте також: Придністров'ю готують деокупацію. Що дає підстави чекати на швидке об'єднання Молдови.