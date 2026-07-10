Влада Туреччини заперечує, що заходи безпеки на саміті НАТО були надмірними

Міністр внутрішніх справ Туреччини Мустафа Чіфтчі спростував твердження про те, що уряд переборщив із масштабними заходами безпеки, запровадженими під час саміту НАТО в Анкарі, який відбувся цього тижня.

Заяву очільника МВС Туреччини наводить Turkish Minute, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що безпекових заходів було "саме стільки, скільки було необхідно".

Чіфтчі повідомив, що під час 36-го саміту глав держав і урядів країн НАТО, який відбувся 7 і 8 липня в президентському комплексі в Анкарі, було задіяно близько 56 тисяч поліцейських і жандармів.

"Ми не перебільшували з заходами. Ми вжили запобіжних заходів у необхідному обсязі", – сказав він, додавши, що перед самітом співробітники служб безпеки проаналізували всі можливі ризики.

Міністр розповів, що планування заходів безпеки розпочалося за кілька місяців до початку заходу, причому Анкара стала центром багаторівневого плану безпеки. Прилеглі провінції були визначені як перше кільце безпеки, сусідні провінції та портові міста – як друге кільце, а прикордонні провінції – як третє кільце.

Він зазначив, що підрозділи розвідки, боротьби з кіберзлочинністю та протидії тероризму розпочали роботу за місяць до саміту, що заходи безпеки були посилені за 15 днів до події, а запобіжні заходи "досягли піка" в останні 72 години.

"Завдяки всім цим заходам ми провели саміт без жодних проблем чи інцидентів", – сказав Чіфтчі.

Його заява пролунала після кількох днів критики щодо масштабів підготовки до саміту, яка включала 13-денну заборону на публічні демонстрації, перекриття доріг, відправлення деяких державних службовців у адміністративну відпустку, поліцейські рейди, обмеження, що зачіпали власників магазинів, та косметичні ремонти вздовж маршрутів, якими мали рухатися іноземні делегації.

Повідомляли також, що турецька поліція звернулася до муніципалітетів із проханням прибрати безпритульних собак з вулиць перед самітом в Анкарі.