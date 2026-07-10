Сибіга про очікування від нових санкцій ЄС: у Росії має економічно горіти земля під ногами

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує від ЄС ухвалення не компромісного, а дієвого пакета санкцій, який завдаватиме Росії максимального економічного тиску.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника зовнішньополітичного відомства наводить "Укрінформ".

Коментуючи дискусії навколо 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії і прогнози, що його можуть ухвалити у "полегшеному" варіанті, міністр зауважив, що тиск на РФ має посилюватися.

"Я не знаю, що таке "полегшені", я знаю, що таке дієві санкції. Ми наполягаємо на дієвих пакетах санкцій, від яких у росіян має економічно горіти земля під ногами, так як вона горить від наших далекобійних спеціальних санкцій", – наголосив він.

Нагадаємо, за планом Єврокомісії 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії необхідно затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.