Спецслужбы Молдовы: РФ уже готовится вмешаться в следующие выборы

Директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия уже готовится вмешаться в следующие выборы в стране, в частности, уже активизировала кампании по дезинформации, а также попытки повлиять на общественное мнение.

Заявление главы молдавской спецслужбы приводит Deschide, сообщает "Европейская правда".

По его словам, на сегодняшний день Молдова лучше подготовлена к противодействию попыткам внешнего вмешательства, чем в предыдущие годы, однако угрозы продолжают эволюционировать.

"Мы гораздо лучше подготовлены к следующим попыткам вмешательства со стороны Российской Федерации. В то же время мы не должны расслабляться, потому что они не расслабляются. У них есть очень большие команды специалистов, которым платят очень хорошо и которые ежедневно нацелены на нас", – сказал Мустяце.

Глава СИБ добавил, что в этом году ведомство наблюдает значительный рост дезинформационных и пропагандистских мероприятий, осуществляемых с помощью методов, отличных от тех, что использовались ранее.

Если раньше платформа Telegram была основным каналом распространения пропаганды, то сейчас TikTok стал главным инструментом распространения дезинформации.

В то же время было отмечено возвращение манипуляционных кампаний в Facebook, а также появление временно созданных веб-сайтов для распространения ложной информации.

По словам Мустяце, целью этих кампаний является подрыв доверия к демократическим институтам.

"Это кампании, направленные на подрыв доверия к вооруженным силам, сектору безопасности, сектору общественного порядка и сектору правосудия. Цель заключается в том, чтобы подорвать доверие, чтобы во время следующего избирательного цикла граждане задумались над тем, эффективно ли работают эти институты", – пояснил директор СИБ.

Чиновник также говорил о явлении онлайн– и телефонного мошенничества, которые, по его мнению, являются частью более широкой стратегии подрыва доверия граждан к государству. По его словам, российские службы собирают личные данные граждан, чтобы впоследствии использовать их в вербовочных акциях или мошеннических схемах.

Он также заявил, что Российская Федерация пытается укрепить своё влияние в Республике Молдова, в частности путём проникновения в политическую среду.

"В арсенале инструментов, которыми располагает Российская Федерация, есть контроль над политическими элитами", – рассказал Мустяце, пояснив, что это может осуществляться как путем вербовки и продвижения определенных политических деятелей, так и путем незаконного финансирования лиц, действующих в интересах Москвы.

Осенью президент Молдовы Мая Санду предупредила, что Россия будет искать новые методы влияния на страну с целью дестабилизации ситуации.

Также сообщалось, что Молдова предлагает европейским странам, в которых предстоят выборы, помощь в противодействии кампаниям России по дезинформации и дестабилизации.