ЗМІ дізналися про долю револьверів, які Ердоган подарував лідерам НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті НАТО в Анкарі здивував лідерів незвичними подарунками – іменними револьверами турецького виробництва; однак такий подарунок поставив деяких лідерів у незручне становище.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ердоган, вручаючи кожному з 32 лідерів по іменному револьверу з кулями, хотів продемонструвати оборонну промисловість Туреччини, яка стала ключовим інструментом експорту та зовнішньої політики країни.

На зображеннях, опублікованих адміністрацією президента Литви Гітанаса Науседи, видно, що це, ймовірно, Gumusay 357 Magnum, рідкісний шестизарядний револьвер, випущений турецьким виробником зброї MKE у 1990-х роках. Зброя поміщена у дерев'яну скриньку з прапором Туреччини та логотипом НАТО, а також плакатом з написом "Gumusay, перший пістолет револьверного типу, вироблений у нашій країні" турецькою та англійською мовами.

Фото: Адміністрація президента Литви

На кожному револьвері було вигравіювано ім’я отримувача.

Втім, не всі учасники саміту НАТО в Анкарі змогли забрати з собою подарунок турецького президента.

Пресслужби прем'єр-міністрів Нідерландів та Швеції повідомили, що їхні револьвери було доставлено до відповідних посольств у Анкарі. Нідерландський револьвер мали вивести з ладу, а шведський очікував на оформлення документів на ввезення.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер залишив подарунок Ердогана у Туреччині, оскільки ввезення бойової вогнепальної зброї до Великої Британії заборонено законом.

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер дізнався про вміст пакунка лише після повернення додому та був змушений лишити револьвер правоохоронцям в аеропорту.

Пістолет, вручений главі італійського уряду Джорджі Мелоні, вже зберігається в її резиденції разом з іншими державними подарунками.

Револьвер президента Польщі Кароля Навроцького очікує на митне оформлення в аеропорту Варшави, повідомив його помічник. Зброя буде зберігатися у відповідному місці, "щоб, по-перше, вона була у безпеці, а по-друге, щоб її поважали як подарунок".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка також отримала іменний пістолет, має намір передати його військовому музею, тоді як прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс планував передати свій до Військового музею в Афінах.

Глава уряду Канади Марк Карні пожартував, що його подарунок у вигляді кленового сиропу "дещо поступається" турецькому подарунку, та додав, що не бачив пістолета.

"Я хотів би запевнити канадців – вони тримають зброю подалі від мене", – сказав він на пресконференції, додавши, що револьвер був деактивований і може опинитися в національному військовому музеї.

Писали, що прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал був змушений залишити подарований президентом Реджепом Таїпом Ердоганом револьвер у Туреччині, оскільки естонські закони не дозволяють йому просто так ввезти його до країни.