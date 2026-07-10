Сибига об ожиданиях от новых санкций ЕС: у России должна экономически гореть земля под ногами

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от ЕС принятия не компромиссного, а действенного пакета санкций, который окажет на Россию максимальное экономическое давление.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы внешнеполитического ведомства приводит "Укринформ".

Комментируя дискуссии вокруг 21-го пакета санкций ЕС против России и прогнозы о том, что его могут принять в "облегченном" варианте, министр отметил, что давление на РФ должно усиливаться.

"Я не знаю, что такое "облегченные", я знаю, что такое действенные санкции. Мы настаиваем на действенных пакетах санкций, от которых у россиян должна экономически гореть земля под ногами, так как она горит от наших дальнобойных специальных санкций", – подчеркнул он.

Напомним, согласно плану Еврокомиссии, 21-й пакет санкций ЕС против России необходимо утвердить до 15 июля – в связи с крайним сроком обновления "ценового потолка" на российскую нефть.