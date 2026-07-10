В Іспанії закрили доступ до секретних даних військовому, який приховав шлюб з росіянкою

Національний суд Іспанії підтримав рішення Національного розвідувального центру (CNI) позбавити доступу до інформації, класифікованої як секретна, сержанта іспанського флоту, визнавши доведеним, що він приховав факт одруження з росіянкою та набуття нею громадянства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Спецслужба наводила аргумент, що під час співбесіди з питань безпеки, яку проводили її агенти, військовослужбовець заявив, що "у разі гіпотетичної участі Іспанії у збройному конфлікті з Росією він попросив би не брати в ньому участі", як зазначено у рішенні суду.

У рішенні суду робиться висновок, що з огляду на все це існують "сумніви" щодо "відданості Іспанії" цього унтерофіцера, у якого, як підкреслюється, спостерігаються "проросійські настрої".

Рішення не є остаточним, і сержант має намір оскаржити його у Верховному суді, як підтвердив його адвокат Хосе Антоніо Кумплідо, який називає судове рішення "нелогічним".

6 лютого минулого року директорка CNI Есперанса Кастелейро ухвалила рішення позбавити унтерофіцера особистого допуску до секретної інформації (HPS), який протягом приблизно одного року та дев’яти місяців надавав йому доступ до інформації, класифікованої як "NATO secret" – що відповідає категорії "засекречено" в іспанській номенклатурі – і який був наданий Національним управлінням безпеки (ONS) самої секретної служби, оскільки він служив на одному з двох підводних човнів, що знаходяться на озброєнні ВМС та мають доступ до секретних даних.

Кастелейро ухвалила це рішення після того, як під час постійних перевірок, яким спецслужба піддає службовців із доступом до чутливої інформації, у випадку цього військовослужбовця, який мав сім з половиною років вислуги, було виявлено "наявність конфлікту інтересів, а також неприйнятних ризиків для захисту секретної інформації".

Зокрема, спецслужба виявила, що військовослужбовець приховав факт укладення шлюбу з громадянкою Росії в Туреччині 27 грудня 2023 року – коли війна між Росією та Україною тривала вже близько двох років, – причому цей шлюб він офіційно зареєстрував в Іспанії лише майже через півтора року, у квітні 2025 року. Норма, що регулює надання HPS, зобов’язує посадовця, який її отримує, повідомляти CNI про "істотні зміни в його особистому стані з моменту надання HPS", зокрема про одруження. "Недотримання будь-якої з цих вимог може стати підставою для відмови у наданні або позбавлення HPS", – додається в нормі.

На рішення CNI також вплинуло те, що сержант, який спочатку мав українське громадянство, а згодом отримав іспанське, також не повідомив про те, що отримав російське громадянство після вторгнення та анексії Кримського півострова у 2014 році режимом Владіміра Путіна.

Спецслужба також наголошувала, що військовослужбовець мав профілі в кількох соціальних мережах – Facebook, Twitter, Pinterest, російській VK та LinkedIn – де він відкрито заявляв про свій статус військовослужбовця Збройних сил Іспанії, що, на думку CNI, свідчило про відсутність обережності у його приватному та службовому житті, що робило його потенційною "мішенню російських розвідувальних служб".

Під час співбесіди з питань безпеки, яку проводила спецслужба, унтерофіцер стверджував, що метою цих профілів було "знайомитися з жінками, переважно слов’янками, які проживали в Росії чи Україні через спільність цінностей". З огляду на все це центр вирішив позбавити його допуску до секретної інформації, дійшовши висновку, що його поведінка була "непередбачуваною", враховуючи "особливу чутливість підрозділу", до якого він був приписаний.

Повідомляли, що у Литві Клайпедська окружна прокуратура передала до суду кримінальну справу стосовно громадянина Росії, який, діючи як співробітник Федеральної служби безпеки, звинувачується у багаторічній систематичній організації та координації збору інформації на користь Росії.

Нагадаємо, у травні Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для РФ.

Писали, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали трьох громадян країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.