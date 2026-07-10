В Испании закрыли доступ к секретным данным военному, скрывшему брак с россиянкой

Национальный суд Испании поддержал решение Национального разведывательного центра (CNI) лишить доступа к информации, классифицированной как секретная, сержанта испанского флота, признав доказанным, что он скрыл факт вступления в брак с россиянкой и получения ею гражданства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Спецслужба приводила аргумент, что во время собеседования по вопросам безопасности, которое проводили её агенты, военнослужащий заявил, что "в случае гипотетического участия Испании в вооружённом конфликте с Россией он попросил бы не принимать в нём участия", как указано в решении суда.

В решении суда делается вывод, что, учитывая все это, существуют "сомнения" относительно "преданности Испании" этого унтер-офицера, у которого, как подчеркивается, наблюдаются "пророссийские настроения".

Решение не является окончательным, и сержант намерен обжаловать его в Верховном суде, как подтвердил его адвокат Хосе Антонио Кумплидо, который называет судебное решение "нелогичным".

6 февраля прошлого года директор CNI Эсперанса Кастелейро приняла решение лишить унтер-офицера личного допуска к секретной информации (HPS), который в течение примерно одного года и девяти месяцев предоставлял ему доступ к информации, классифицированной как "NATO secret" – что соответствует категории "засекречено" в испанской номенклатуре – и который был предоставлен Национальным управлением безопасности (ONS) самой секретной службы, поскольку он служил на одной из двух подводных лодок, находящихся на вооружении ВМС и имеющих доступ к секретным данным.

Кастелейро приняла это решение после того, как в ходе постоянных проверок, которым спецслужба подвергает сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, в случае с этим военнослужащим, имевшим семь с половиной лет выслуги, было выявлено "наличие конфликта интересов, а также недопустимых рисков для защиты секретной информации".

В частности, спецслужба установила, что военнослужащий скрыл факт заключения брака с гражданкой России в Турции 27 декабря 2023 года – когда война между Россией и Украиной длилась уже около двух лет, – причем этот брак он официально зарегистрировал в Испании лишь почти через полтора года, в апреле 2025 года. Норма, регулирующая предоставление HPS, обязывает должностное лицо, получающее его, сообщать CNI о "существенных изменениях в его личном положении с момента предоставления HPS", в частности о вступлении в брак. "Несоблюдение любого из этих требований может стать основанием для отказа в предоставлении или лишения HPS", – добавляется в норме.

На решение CNI также повлияло то, что сержант, который изначально имел украинское гражданство, а впоследствии получил испанское, также не сообщил о том, что получил российское гражданство после вторжения и аннексии Крымского полуострова в 2014 году режимом Владимира Путина.

Спецслужба также подчеркнула, что военнослужащий имел профили в нескольких социальных сетях – Facebook, Twitter, Pinterest, российской "ВКонтакте" и LinkedIn – где он открыто заявлял о своём статусе военнослужащего Вооружённых сил Испании, что, по мнению CNI, свидетельствовало об отсутствии осторожности в его личной и служебной жизни, что делало его потенциальной "мишенью российских разведывательных служб".

Во время собеседования по вопросам безопасности, проводимого спецслужбой, унтер-офицер утверждал, что целью этих профилей было "знакомиться с женщинами, преимущественно славянками, проживающими в России или Украине, из-за общности ценностей". Учитывая все это, центр решил лишить его доступа к секретной информации, придя к выводу, что его поведение было "непредсказуемым", учитывая "особую чувствительность подразделения", к которому он был приписан.

Сообщалось, что в Литве Клайпедская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении гражданина России, который, действуя в качестве сотрудника Федеральной службы безопасности, обвиняется в многолетней систематической организации и координации сбора информации в интересах России.

Напомним, в мае Испания выдала Германии украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.

Сообщалось, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали троих граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России.