Макрон закликає до єдиного підходу ЄС щодо обмежень соцмереж для дітей

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має виробити єдиний підхід до захисту дітей в інтернеті на тлі намагань ЄС вирішити питання регулювання соціальних мереж.

Заяву французького президента наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У четвер Макрон провів переговори з лідерами Німеччини, Іспанії, Італії, Греції та Ірландії, а також із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Під час переговорів він заявив, що координація "посилить як захист дітей та підлітків у цифровому просторі, так і зобов’язання та відповідальність великих онлайн-платформ".

Європа шукає способи виступити єдиним фронтом на тлі активізації закликів до заборони з боку батьків та органів регулювання, стурбованих дизайном, що викликає звикання, та шкідливим контентом.

Кілька європейських країн, зокрема Франція, Іспанія та Греція, розглядають можливість запровадження обмежень. Однак пропозиції різняться – з різним мінімальним віком та системами захисту дітей – що створює ризик появи розрізнених правил.

Макрон хоче об’єднати ці зусилля в єдину структуру на рівні Європейського Союзу.

Як відомо, Національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років.

Парламент Португалії також схвалив у першому читанні законопроєкт, який вимагає чіткої згоди батьків для доступу дітей віком від 13 до 16 років до соціальних мереж.

Заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.