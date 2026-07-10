Посли ЄС схвалили закриття нових переговорних розділів про вступ Албанії та Чорногорії

Постійні представники держав-членів при ЄС схвалили закриття низки розділів переговорів про вступ у Європейський Союз для Албанії та Чорногорії.

Про це повідомило Ірландське головування в Раді ЄС у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Постійні представники країн ЄС погодили рішення про закриття окремих переговорних розділів щодо вступу до Європейського Союзу для Албанії та Чорногорії.

Для Чорногорії погодили закриття розділів 8 ("Конкурентна політика") та 29 ("Митний союз"). Цей крок став черговим свідченням того, що Чорногорія залишається фаворитом серед країн-кандидатів на Балканах.

На сьогодні країна попередньо закрила вже 15 розділів з 33-х. Ця країна наразі є першим кандидатом на вступ у ЄС.

Для Албанії своєю чергою постійні представники країн ЄС погодили рішення про закриття розділів уперше. Це розділи 25 ("Наука і дослідження"), 26 ("Освіта і культура") та 30 ("Зовнішні відносини").

Цього ж дня постійні представники держав-членів при ЄС схвалили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України до ЄС під назвою "Зовнішні відносини".

Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу.

Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером.

Також писали, що Європейська комісія вважає, що вступ Чорногорії до Європейського Союзу обійдеться в 3 млрд євро в рамках наступного бюджету ЄС, тобто менше одного євро на кожного платника податків у ЄС.

Більше на цю тему читайте в статті Чорногорії – дату вступу, іншим – новий план: саміт ЄС-Західні Балкани став "геополітичним".