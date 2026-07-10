Послы ЕС одобрили закрытие новых переговорных разделов о вступлении Албании и Черногории

Постоянные представители стран-членов при ЕС одобрили закрытие нескольких разделов переговоров о вступлении в Европейский Союз для Албании и Черногории.

Об этом сообщило в X ирландское председательство в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

Постоянные представители стран ЕС согласовали решение о закрытии отдельных переговорных разделов по вступлению в Европейский Союз для Албании и Черногории.

В отношении Черногории было одобрено закрытие глав 8 ("Политика конкуренции") и 29 ("Таможенный союз"). Этот шаг стал очередным свидетельством того, что Черногория остается фаворитом среди стран-кандидатов на Балканах.

На сегодняшний день страна предварительно закрыла уже 15 глав из 33. Эта страна в настоящее время является первым кандидатом на вступление в ЕС.

Что касается Албании, то постоянные представители стран ЕС одобрили решение о закрытии разделов впервые. Это разделы 25 ("Наука и исследования"), 26 ("Образование и культура") и 30 ("Внешние отношения").

В тот же день постоянные представители государств-членов при ЕС одобрили открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС под названием "Внешние отношения".

Напомним, в ноябре Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский Союз.

Это произошло после того, как в 2024 году путь Албании в ЕС был отделен от пути Северной Македонии. С тех пор Албания начала открывать в переговорах с ЕС кластер за кластером.

Также сообщалось, что Европейская комиссия считает, что вступление Черногории в Европейский Союз обойдётся в 3 млрд евро в рамках следующего бюджета ЕС, то есть менее одного евро на каждого налогоплательщика в ЕС.

Подробнее на эту тему читайте в статье Черногории – дату вступления, остальным – новый план: саммит ЕС-Западные Балканы стал "геополитическим".