Британія програла суд щодо прав шукачів притулку і готує оскарження

Високий суд Лондона постановив, що Велика Британія вчинила незаконно, позбавивши шукачів притулку права оскаржувати рішення про відхилення їхніх заяв про статус жертви торгівлі людьми.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Минулого вересня Міністерство внутрішніх справ Великої Британії змінило свої керівні принципи щодо потенційних жертв торгівлі людьми, позбавивши осіб, які не були визнані жертвами, можливості оскаржити це рішення до моменту їхньої депортації

Ця зміна була запроваджена після низки судових оскаржень запланованих вислань з Великої Британії в рамках угоди уряду "один в’їжджає – один виїжджає" з Францією, з метою запобігання блокуванню вислань через заяви про торгівлю людьми.

Втім, ці зміни оскаржили п’ятеро шукачів притулку, яких вже вислали або яким загрожувало вислання до Франції.

У п’ятницю, 10 липня, суддя Клайв Шелдон визнав нові рекомендації незаконними, зазначивши, що вони могли позбавити людей можливості надати важливі докази під час розгляду їхніх заяв.

За словами судді, у 2025 році 79% осіб, яких спочатку не визнали жертвами торгівлі людьми, отримали позитивне рішення після повторного розгляду їхніх справ.

Міністерство внутрішніх справ Британії заявило, що має намір оскаржити рішення суду. У відомстві наголосили, що заяви про сучасне рабство не повинні використовуватися для затягування депортації нелегальних мігрантів.

Нещодавно Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах.

Писали, що з моменту початку ведення статистики вісім років тому до Великої Британії на невеликих човнах через протоку Ла-Манш прибуло понад 200 тисяч осіб.

Також повідомляли, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії почне використовувати штучний інтелект для запобігання випадкам, коли дорослі шукачі притулку видають себе за дітей.