Британия проиграла судебный процесс по делу о правах просителей убежища и готовит апелляцию

Высокий суд Лондона постановил, что Великобритания действовала незаконно, лишив просителей убежища права обжаловать решение об отклонении их заявлений о статусе жертвы торговли людьми.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В сентябре прошлого года Министерство внутренних дел Великобритании изменило свои руководящие принципы в отношении потенциальных жертв торговли людьми, лишив лиц, не признанных жертвами, возможности обжаловать это решение до момента их депортации.

Это изменение было введено после ряда судебных обжалований запланированных высылок из Великобритании в рамках соглашения правительства "один въезжает – один выезжает" с Францией, с целью предотвращения блокирования высылок из-за заявлений о торговле людьми.

Впрочем, эти изменения обжаловали пять просителей убежища, которых уже выслали или которым грозила высылка во Францию.

В пятницу, 10 июля, судья Клайв Шелдон признал новые рекомендации незаконными, отметив, что они могли лишить людей возможности представить важные доказательства в ходе рассмотрения их заявлений.

По словам судьи, в 2025 году 79% лиц, которых изначально не признали жертвами торговли людьми, получили положительное решение после повторного рассмотрения их дел.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что намерено обжаловать решение суда. В ведомстве подчеркнули, что заявления о современном рабстве не должны использоваться для затягивания депортации нелегальных мигрантов.

Недавно Великобритания и Франция заключили новое трехлетнее соглашение, направленное на пресечение пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами на небольших лодках.

Сообщалось, что с момента начала ведения статистики восемь лет назад в Великобританию на небольших лодках через пролив Ла-Манш прибыло более 200 тысяч человек.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Великобритании начнет использовать искусственный интеллект для предотвращения случаев, когда взрослые просители убежища выдают себя за детей.