Польша продлит запрет на подачу заявлений о предоставлении убежища на границе с Беларусью

В Польше в очередной раз продлят приостановку приема ходатайств о предоставлении международной защиты на белорусско-польской границе – на следующие 60 дней.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В правительстве Польши готовят постановление о продлении запрета на подачу ходатайств о предоставлении убежища на белорусско-польской границе, введенного для противодействия гибридному миграционному кризису.

Проект предусматривает, что с 20 июля срок запрета продлится на следующие 60 дней. Впервые он был введен 27 марта 2025 года.

В правительстве считают, что проблема остается актуальной и ограничения необходимы, чтобы предотвратить использование Беларусью нелегальной миграции для политического давления на Варшаву.

Несмотря на общий запрет, пограничники могут делать исключения для мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении – таких как несовершеннолетние без сопровождения, беременные женщины, люди в тяжелом состоянии здоровья и т. п., или же тех, кому на родине однозначно угрожает опасность.

Профильные польские общественные организации критикуют эти меры и называют их противоречащими конституции и международным обязательствам страны.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью на участке протяженностью около 180 км, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов.

Финляндия недавно продлила действие решения о полном закрытии сухопутных пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Граница остается закрытой с конца 2023 года, когда в Хельсинки пошли на такой шаг, пресекая попытку РФ устроить там гибридный миграционный кризис.