В Румынии заявляют, что уничтожили пять морских дронов в Чёрном море

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце сообщил, что в акватории Чёрного моря были обнаружены и обезврежены пять морских дронов.

Заявление главы румынского оборонного ведомства приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

По словам румынского министра, некоторые из обнаруженных дронов содержали взрывчатку, а некоторые – нет.

"В море были обнаружены обломки дронов, которые были уничтожены; в некоторых из них находилось взрывчатое вещество, в других – нет", – рассказал он.

По его словам, четыре из этих случаев произошли до взрыва дрона в порту Констанцы, а один – позже.

Отвечая на вопрос о взрыве дрона в порту Констанцы и о том, почему румынская армия не обнародовала отчет об инциденте, независимый от информации, предоставленной украинской стороной, Мируце подчеркнул, что ответственность за безопасность порта в мирное время не лежит на армии.

"Румынская армия не обеспечивает охрану порта Констанца в мирное время. Румынская армия является одним из государственных органов Румынии, который в мирное время, в таких ситуациях, когда к ней обращаются за поддержкой, вмешивается. Существуют структуры румынского государства, которые, согласно закону, несут ответственность за это в мирное время", – сказал он.

Напомним, 5 июня украинский морской дрон, сбившийся с курса под воздействием российских средств РЭБ, взорвался в румынском порту Констанца.

Впоследствии министры иностранных дел Украины и Румынии провели телефонный разговор, одной из тем которого было предотвращение новых инцидентов с беспилотниками.