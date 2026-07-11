У Монако розповіли про перебіг розслідування замаху на бізнесмена Єрмолаєва

Генеральний прокурор Монако Стефан Тібо розповів про хід розслідування замаху на життя українського олігарха Вадима Єрмолаєва, який стався 29 червня.

Заяву прокурора наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Коментар монегаського посадовця пролунав на тлі того, як українська сторона повідомила про загибель головної підозрюваної Анастасії Березовської.

"Наразі жодна версія не вважається пріоритетною", – пояснив прокурор, маючи на увазі як походження використаного вибухового пристрою, так і мотив нападу.

Він не став коментувати українську частину справи, хоча й згадав про тривалу відеоконференцію, що відбулася у п’ятницю після обіду з його колегою з Києва.

Наразі кримінальна кваліфікація фактів залишається незмінною, але "може змінитися", щойно монегаська юстиція отримає матеріали, надіслані Україною та іншими країнами, які проводили розслідування.

Тібо оголосив про проведення оперативної наради, метою якої є оформлення запитів про міжнародну правову допомогу, щоб матеріали справи могли передаватися між країнами.

Нагадаємо, Інтерпол 3 липня опублікував інформацію про розшук 39-річної громадянки України Анастасії Березовської як підозрюваної у встановленні вибухівки, внаслідок якої у Монако отримали тяжкі поранення підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв і його близькі.

Раніше неофіційно повідомляли, що слідство в Монако допускає причетність Служби безпеки України до вибуху.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.