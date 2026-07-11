В Монако рассказали о ходе расследования покушения на бизнесмена Ермолаева

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо рассказал о ходе расследования покушения на жизнь украинского олигарха Вадима Ермолаева, произошедшего 29 июня.

Заявление прокурора приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Комментарий монегасского чиновника прозвучал на фоне того, как украинская сторона сообщила о гибели главной подозреваемой Анастасии Березовской.

"На данный момент ни одна версия не считается приоритетной", – пояснил прокурор, имея в виду как происхождение использованного взрывного устройства, так и мотив нападения.

Он не стал комментировать украинскую часть дела, хотя и упомянул о длительной видеоконференции, состоявшейся в пятницу после обеда с его коллегой из Киева.

На данный момент уголовная квалификация фактов остается неизменной, но "может измениться", как только монегаская юстиция получит материалы, присланные Украиной и другими странами, проводившими расследование.

Тибо объявил о проведении оперативного совещания, целью которого является оформление запросов о международной правовой помощи, чтобы материалы дела могли передаваться между странами.

Напомним, 3 июля Интерпол опубликовал информацию о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской как подозреваемой в установке взрывного устройства, в результате чего в Монако получили тяжелые ранения подпадающий под санкции украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его близкие.

Ранее неофициально сообщалось, что следствие в Монако допускает причастность Службы безопасности Украины к взрыву.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования "УП" "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.