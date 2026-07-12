В Молдове на свалке обнаружили сотни румынских водительских удостоверений

В Молдове на свалке в селе Порумбены Криулянского района обнаружили тонны пластиковых и медицинских отходов, а также большое количество водительских удостоверений, выданных властями Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Moldova.

О находке 11 июля сообщила неправительственная организация Garda Națională de Mediu, опубликовав видеозапись с места происшествия.

Инспекторат по охране окружающей среды отреагировал на видео, опубликованное в социальных сетях, и сообщил о начале проверки.

Специалисты выехали на место, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и оценить возможный ущерб окружающей среде.

В ведомстве уточнили, что обнаруженные на свалке документы будут переданы в компетентные органы для дальнейшей проверки.

Напомним, в феврале прошлого года хорватские правоохранители арестовали 10 человек, подозреваемых в незаконной утилизации не менее 35 тысяч тонн опасных отходов из местных источников и других стран Европейского Союза.

Сообщалось также, что Европейский суд по правам человека осудил Италию за неспособность справиться с утилизацией токсичных отходов, которые сбрасывают мафиозные группировки в её южном регионе Кампания.