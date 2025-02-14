У Хорватії – арешти підозрюваних у скиданні тисяч тонн небезпечних відходів

Хорватські правоохоронці арештували 10 людей, підозрюваних у незаконній утилізації щонайменше 35 тисяч тонн небезпечних відходів з місцевих джерел та інших країн Європейського Союзу.

Про це повідомило Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Хорватії (USKOK), пише "Європейська правда".

За інформацією USKOK, десятьом підозрюваним і чотирьом компаніям інкримінують "серйозні кримінальні злочини проти довкілля, підробку документів, ухилення від сплати податків і відмивання грошей, всі в межах злочинного угруповання".

Підозрюваних арештували у Загребі та інших хорватських містах напередодні, 13 лютого.

Представник хорватської поліції Івіца Кропек заявив, що арештовані, за даними слідства незаконно утилізували понад 35 тисяч тонн відходів на кількох звалищах у Хорватії протягом 2022-2024 років.

Стверджується, що підозрювані імпортували пластикові відходи з інших країн ЄС і вивозили медичні відходи з Хорватії. Пізніше їх закопували в землю або викидали.

А європейське правоохоронне агентство Європол окремо заявило, що у цій же справі по всій Європі були заарештовні "13 людей, підозрюваних у причетності до мережі екологічних злочинів".

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини засудив Італію за нездатність впоратися з утилізацією токсичних відходів, які скидають мафіозні угруповання в її південному регіоні Кампанія.