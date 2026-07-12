Трамп отреагировал на смерть сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был одним из его самых преданных союзников.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что Грэм был "одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых я когда-либо знал".

"Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Мы будем очень скучать по Линдси. Подробности и информация о похоронах будут объявлены позже", – добавил президент США.

Ранее стало известно, что сенатор Грэм скончался в результате короткой и внезапной болезни.

При этом стоит отметить, что 10 июля сенатор находился с визитом в Украине, в ходе которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сенатор говорил о достижении соглашения с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против РФ.

Он также посетил производственные мощности оборонной компании SkyFall, которая выпускает многие известные модели дронов различного назначения.