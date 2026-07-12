СМИ рассказали об обстоятельствах смерти сенатора Грэма

Американские СМИ получили доступ к записям полицейского радио, которые проливают свет на некоторые обстоятельства смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Об этом сообщил телеканал NBC News, передает "Европейская правда".

Согласно записям полицейского радио, полученным телеканалом, экстренные службы прибыли к дому политика в Вашингтоне после сообщения об остановке сердца.

Фотографии с места событий, проанализированные NBC News, показывают, как парамедики выносят человека на носилках из дома Грэма к машине скорой помощи, которая ждала на месте.

На месте также находились полицейские машины и пожарные автомобили.

Один из ведущих сотрудников Грэма сообщил NBC News ранним утром в воскресенье, что до своей смерти у сенатора не наблюдалось никаких признаков недомогания.

В воскресенье он должен был выступить в программе NBC News "Meet the Press".

Ранее стало известно, что сенатор Грэм скончался в результате короткой и внезапной болезни.

При этом стоит отметить, что 10 июля сенатор находился с визитом в Украине, в ходе которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сенатор говорил о достижении соглашения с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против РФ.

Он также посетил производственные мощности оборонной компании SkyFall, которая выпускает многие известные модели дронов различного назначения.