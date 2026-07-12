Конгресмен: Україна зможе виробляти ракети до Patriot навіть швидше за США

Член Палати представників США Майкл Маккоул розповів, що американські оборонні підрядники, зокрема Lockheed Martin, зацікавлені у тому, щоб дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем Patriot.

Про це конгресмен заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Ця заява американського законодавця пролунала на тлі того, як президент Дональд Трамп пообіцяв, що США нададуть ліцензію на цю систему озброєння.

"Я вважаю, що це відповідає їхнім інтересам з багатьох причин. Якщо президент хоче, щоб це було зроблено, у їхніх інтересах – виконати це", – сказав Маккоул.

Маккоул дав інтерв’ю під час перебування в Україні, де, за його словами, українські військові посадовці проінформували його про вітчизняні технології безпілотників та успіхи збройних сил у відбитті територій, окупованих Росією.

"Я думаю, що українці можуть побудувати цю систему швидше, а може, навіть краще. Тож Lockheed могла б повчитися в українців щодо своїх власних перехоплювачів – як їх удосконалити, як виробляти їх швидше", – додав він.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня американський лідер заявив, що США нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Зеленський також говорив, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має швидко початися "технічна" робота для її втілення.

За даними ЗМІ, виробництво американських ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot для України, найімовірніше, буде організовано в якійсь європейській країні, зокрема розглядається варіант з Німеччиною.