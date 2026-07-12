Конгрессмен: Украина сможет производить ракеты для Patriot даже быстрее, чем США

Член Палаты представителей США Майкл Маккоул сообщил, что американские оборонные подрядчики, в частности Lockheed Martin, заинтересованы в том, чтобы разрешить Украине производить ракеты-перехватчики для систем Patriot.

Об этом конгрессмен заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Это заявление американского законодателя прозвучало на фоне того, как президент Дональд Трамп пообещал, что США предоставят лицензию на эту систему вооружения.

"Я считаю, что это отвечает их интересам по многим причинам. Если президент хочет, чтобы это было сделано, в их интересах – выполнить это", – сказал Маккоул.

Маккоул дал интервью во время пребывания в Украине, где, по его словам, украинские военные чиновники проинформировали его об отечественных технологиях беспилотников и успехах вооруженных сил в отвоевании территорий, оккупированных Россией.

"Я думаю, что украинцы могут построить эту систему быстрее, а может, даже лучше. Поэтому Lockheed могла бы поучиться у украинцев в отношении своих собственных перехватчиков – как их усовершенствовать, как производить их быстрее", – добавил он.

Напомним, во время публичной части встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля американский лидер заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot.

Зеленский также говорил, что после политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна быстро начаться "техническая" работа по ее реализации.

По данным СМИ, производство американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot для Украины, скорее всего, будет организовано в какой-либо европейской стране, в частности рассматривается вариант с Германией.