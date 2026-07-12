В Испании взяли под контроль крупный лесной пожар, унесший жизни 12 человек

Лесной пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек на юге Испании, 12 июля был практически взят под контроль, что позволило сотням эвакуированных жителей вернуться домой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Глава региональной службы по чрезвычайным ситуациям Антонио Санс заявил поздно вечером 11 июля, что около 600 из почти 1 500 человек, эвакуированных из зоны пожара в провинции Альмерия, получили разрешение вернуться домой после того, как пожарные добились значительного прогресса в локализации пожара.

"Проведенная сегодня операция по тушению и стабилизация большей части периметра пожара позволили принять эти меры и продолжать двигаться, всегда с максимальной осторожностью, к возвращению к нормальной жизни", – заявил Санс.

Ситуация улучшилась после дня с более благоприятными погодными условиями – более спокойным ветром и повышенной влажностью воздуха, что позволило пожарным перейти к непосредственному тушению пожара.

Министр юстиции Феликс Боланьос заявил 11 июля, что пожарные воспользовались благоприятными условиями ветра и влажности, чтобы приблизиться к установлению контроля над лесным пожаром.

По его словам, площадь выжженной территории осталась на уровне около 6 600 га, поскольку 11 июля огонь не продвинулся дальше.

Премьер-министр Педро Санчес планирует посетить пострадавший район 13 июля.

По последним данным, в местности Лос-Гальярдос в Андалусии в результате лесного пожара по меньшей мере 12 человек погибли, судьба ещё 23 человек остаётся неизвестной.

Еврокомиссия активировала службу космических наблюдений Copernicus, чтобы поддержать Испанию в борьбе с масштабным лесным пожаром в провинции Альмерия.