Из-за жары во Франции некоторые города отменили фейерверки ко Дню взятия Бастилии

Из-за новой волны жары, охватившей Францию, в стране сократили часы работы некоторых туристических достопримечательностей и отменили фейерверки ко Дню взятия Бастилии в ряде городов.

Об этом сообщает France24, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 12 июля, для 37 департаментов Франции действует "красный" уровень предупреждения об экстремальной жаре. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, которое может спровоцировать распространение лесных пожаров.

Почти все остальные департаменты страны находятся под "оранжевым" уровнем опасности, за исключением примерно десяти департаментов на юго-востоке и острова Корсика.

Согласно данным, опубликованным Метеорологической службой Франции, в субботу, 11 июля, в 17:00 столбик термометра достиг 40,2 °C в Сен-Лоран-дю-Пап (Ардеш), 38,8 °C в Сен-Жироне (Арьеж) и 38,6 °C в Сенти (Приморская Шаранта). В Париже температура приблизилась к 37 °C.

По всей Франции многие города отменили традиционные фейерверки, запланированные на национальный праздник – День взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.

В связи с жарой Эйфелева башня в субботу и воскресенье перенесла время закрытия на 16:00 вместо 00:45. Этому примеру последовали два самых известных музея французской столицы – Лувр и Орсе.

В Париже были отменены балы пожарных, которые традиционно организовывались в казармах 13 и 14 июля, а также спортивные мероприятия, запланированные на открытом воздухе или в помещениях без кондиционеров.

Сообщалось, что на фоне новой волны жары французское правительство активировало чрезвычайный план, а президент Эмманюэль Макрон призвал быть особенно осторожными с огнем в связи с повышенной пожарной опасностью.

Также сообщалось, что с начала сезона лесных пожаров 2026 года во Франции в связи с ними задержали 32 человека.

Тем временем в Испании взяли под контроль смертоносный лесной пожар в Лос-Гальярдос, который привел к гибели по меньшей мере 12 человек.