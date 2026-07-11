У Франції у зв’язку з лісовими пожежами затримали понад 30 людей

Від початку сезону лісових пожеж 2026 року у Франції у зв’язку з ними затримали 32 осіб.

Як повідомляє BFMTV, про це заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс.

Очільник МВС повідомив, що загалом у зв’язку з лісовими пожежами цьогоріч затримали 32 осіб у 22 департаментах, яких вважають причетними до займань – яких з січня зафіксували понад 8000.

Він засудив недбалі та небезпечні дії і пообіцяв, що правоохоронці будуть рішуче протидіяти подібним вчинкам.

Президент Емманюель Макрон зі свого боку заявив, що 9 з 10 зафіксованих займань пов’язані з діяльністю людей.

"Кожен несе відповідальність за свою поведінку. Будьмо пильними", – закликав він.

Перед цим у Франції підрахували, що за "пожежний" сезон 2026 року лісові пожежі спустошили понад 25 тисяч гектарів території – удвічі більше, ніж на цей час попереднього року.

Цими вихідними у Франції знову вкрай спекотна погода, на більшій частині території країни оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки. В Інституті метеорології відзначають, що спека у поєднанням з сухістю грунтів підвищують ризики виникнення пожеж.

Громадянам радять відмовитися від барбекю на природі поруч з рослинністю, викидати недопалки виключно у смітники, зберігати легкозаймисті матеріали та сміття у безпечних місцях та подалі від житла, займатися діяльністю, що може спричинити займання, на віддалі від рослинності.

В іспанській Андалусії оголосили триденну жалобу через масові смерті у лісовій пожежі.