Великобритания и Франция увеличат численность персонала на пограничном контроле из-за новых правил ЕС

Франция и Великобритания договорились увеличить численность персонала на пограничном контроле в ответ на предупреждения о хаосе в сфере путешествий, вызванном новой системой ЕС по въезду-выезду (EES).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что на следующей неделе, в начале летнего сезона отпусков, резко участится количество задержек на переправах через Ла-Манш. Британские депутаты предупредили, что если система въезда-выезда ЕС не будет исправлена или проверки не будут приостановлены, то туристов ждет "полный хаос и километры пробок".

В ответ министр транспорта Великобритании Хайди Александер объявила о выделении 20 миллионов фунтов стерлингов, что поможет сократить задержки на пограничных переправах.

Министерство заявило, что эти средства увеличат пропускную способность для обработки транспортных средств, сократят время ожидания и уменьшат пробки.

По словам министра, её французский коллега Филипп Табаро согласился с тем, что высокий уровень ресурсного обеспечения пограничных пунктов важен для обеспечения более плавных поездок в течение летнего периода.

Таким образом, пограничная полиция Франции предложила разместить больше своих сотрудников на территории Великобритании, чтобы обеспечить лучшую укомплектованность паспортных кабинок на вокзалах Дувра, Фолкстоуна и Сент-Панкраса, откуда отправляются поезда Eurostar. Точный объем кадровых обязательств со стороны Парижа остается неясным.

Министерство транспорта Великобритании отметило, что проверки пассажиров автобусов и грузовиков могут проводиться французской пограничной полицией на британской территории.

Ранее сообщалось, что коалиция из девяти стран ЕС, в числе которых Франция, призывает Брюссель продлить срок действия чрезвычайной гибкости для системы въезда-выезда, утверждая, что блок ещё не готов постепенно отменять действующие меры предосторожности.

Письмо девяти стран появилось на фоне того, как аэропорты и авиакомпании бьют тревогу из-за того, что новая система вызывает длинные очереди и сбои в работе во время летнего туристического сезона.

Ранее ЕС отклонил призыв авиационной отрасли приостановить внедрение новых биометрических пограничных проверок после того, как эта спорная система вызвала хаос в аэропортах и на сухопутных пограничных пунктах.

О том, как началось внедрение новой системы, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.