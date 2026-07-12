Президент Германии выступил в защиту реконструкции своей резиденции стоимостью в миллиард евро

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает необходимым провести реконструкцию дворца Бельвю, являющегося его официальной резиденцией, стоимостью около миллиарда евро.

Его цитирует Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

Штайнмайер настаивает, что без реконструкции это 250-летнее здание не может использоваться в качестве президентской резиденции.

Стоимость реконструкции дворца Бельвю оценивается примерно в миллиард евро. Ранее обнародованные планы оценивали стоимость ремонта в 600 млн евро.

Штайнмайер отметил, что у здания, среди прочего, ограниченная несущая способность перекрытий. Помимо самого дворца, реконструкции подвергаются также несколько вспомогательных зданий. После завершения работ комплекс планируется эксплуатировать с соблюдением принципов климатической нейтральности.

На этой неделе президент Германии переехал во временную резиденцию в районе Шпреебоген в Берлине из-за ремонтных работ в Бельвю. Учитывая продолжительность работ и масштаб реконструкции, вероятно, преемник Штайнмайера проведет весь пятилетний срок полномочий во временной резиденции.

Президентский срок Штайнмайера заканчивается весной 2027 года, а срок выполнения работ оценивается в восемь лет.

Сообщалось, что в начале февраля депутатам обеих палат британского парламента предложили варианты реставрации стоимостью почти 40 млрд фунтов стерлингов Вестминстерского дворца, где проходят заседания законодателей.

Также сообщалось, что Букингемский дворец прекратил проводить приемы иностранных лидеров из-за ремонта до 2027 года.