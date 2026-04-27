В авіакомпанії Wizz Air не очікують дефіциту авіапалива через війну в Ірані

В угорській авіакомпанії Wizz Air не вважають ймовірною нестачу авіаційного палива, попри побоювання щодо його дефіциту у разі продовження війни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на заяву генерального директора компанії Йожефа Вараді.

Вараді висловив впевненість, що при ціні на авіаційне паливо на рівні 1 500 доларів за метричну тонну танкери мають стимул прямувати до США для його закупівлі. Таким чином, за його словами, відбувається компенсація дефіциту постачань з Близького Сходу, який є основним постачальником палива для європейських авіаперевізників.

Як відомо, війна в Ірані спричинила побоювання щодо роботи авіаційних компаній у Європі через ймовірність дефіциту пального, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту.

А нідерландська авіакомпанія KLM наразі оголосила про невелику кількість скасувань – близько 160 рейсів в межах Європи протягом наступного місяця.

