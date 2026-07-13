В Украину прибыл венгерский уполномоченный по основным правам

В Украину с визитом прибыл венгерский уполномоченный по основным правам (омбудсмен) Имре Югаз.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет "Европейская правда".

По его словам, он встретился со своим коллегой на украинско-венгерской границе.

"В центре нашего разговора – вопросы, которые сегодня особенно актуальны: защита равных прав и свобод, прав национальных меньшинств (сообществ), политических и религиозных взглядов, евроинтеграция и углубление сотрудничества между нашими институтами", – написал Лубинец.

Он добавил, что вместе с Югазом они возложили цветы защитникам Украины на территории историко-мемориального комплекса "Кальвария", а также к памятному знаку героям освободительной борьбы Венгрии 1956 года и жертвам коммунистических диктатур.

"Впереди – содержательный диалог. Наиболее важными результатами я поделюсь уже в ближайшее время", – отметил Лубинец.

Напомним, 12 июня правительство Украины одобрило и передало в Брюссель решение об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС. Это решение было принято по итогам украинско-венгерских консультаций.

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что если Украина не выполнит в установленные сроки свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства, она не сможет двигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз.

О плане действий в отношении меньшинств читайте в статье: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС".